Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ostrzega. Polskie firmy mogą mieć problemy

Istnieje wyraźne ryzyko wyhamowania aktywności międzynarodowej polskich firm w kolejnych miesiącach w związku z II falą pandemii – ocenia w komentarzu do danych GUS resort rozwoju, pracy i technologii.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu wyniosła 7,5 mld euro.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) zwróciło uwagę w komentarzu przesłanym PAP, że eksport towarów we wrześniu zwiększył się o 4,8 proc. rok do roku i osiągnął wartość 21,5 mld euro, czyli „poziom najwyższy od października 2019 r”. W szczególności przyspieszyła sprzedaż maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (ok. 20-proc. wzrost). Wrześniowy wzrost nastąpił w ślad za wyraźną poprawą w sektorze przemysłowym (wzrost PMI o 0,2 pkt, do 50,8 pkt oraz 5,9-proc. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu rok do roku) – zaznaczono.

Możliwe wyhamowanie

Analitycy podkreślili, że po pięciomiesięcznym okresie spadków, odnotowano także wzrost po stronie importu – o 1,1 proc. (20,1 mld euro). W szczególności wzrósł przywóz maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o 13,6 proc.).

„W obliczu widocznego w ostatnim okresie dynamicznego rozprzestrzeniania się wirusa w ramach II fali pandemii oraz kroków podejmowanych przez poszczególne kraje w celu ograniczenia zakażeń, istnieje wyraźne ryzyko wyhamowania aktywności międzynarodowej naszych przedsiębiorstw w kolejnych miesiącach” – ocenił resort. Eksperci zastrzegli, że w szczególności zaważy na tym koniunktura naszych głównych partnerów handlowych, zwłaszcza strefy euro, oraz ich efektywność radzenia sobie ze skutkami pandemii. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

Czytaj też:

Polski PKB spada, ale jest nieco lepiej niż zakładano