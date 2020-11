„Najmłodszy polski milioner” z kolejnymi zarzutami. Tym razem chodzi o unikanie podatków

Historia Piotra K. trwa od lat. W połowie października 2016 r. został wystawiony za nim list gończy. 10 marca 2017 roku został zatrzymany i przewieziony do Polski i usłyszał zarzuty prokuratury. Proces w tej sprawie nadal jednak trwa, teraz do listy przewinień „najmłodszego polskiego milionera” dodano kolejne punkty. Akt oskarżenia wobec Piotra K. i jego wspólnika Mikołaja D. dotyczy narażenia budżetu państwa w latach 2014-2015 na utratę około 3,2 mln zł. Żaden z oskarżonych nie przyznaje się jednak do zarzucanych czynów.

Milioner-celebryta

Piotr K. od początku był bardzo aktywny w mediach. Był częstym gościem telewizji śniadaniowych i udzielał licznych wywiadów. Zapowiadał, że przed trzydziestymi urodzinami trafi na listę najbogatszych Polaków. Jego marsz na szczyt zatrzymały jednak kontrole Sanepidu i inspekcji handlowej w jego firmie zajmującej się sprzedażą wybielacza do zębów „WhiteTime”. Kontrole zakończyły się wstrzymaniem obrotu towarem i skierowaniem wniosku o ukaranie firmy.

Obecnie Piotr K. przebywa w kraju. Nałożono na niego zakaz opuszczania Polski, a także policyjny dozór. Jak się okazuje prokuratura ma problemy z postawieniem mu zarzutów (głównie ze względu na austriacki wymiar sprawiedliwości). Zarzuca mu się oszukanie 174 tys. osób na łączną kwotę 28 mln złotych.

