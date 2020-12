„Nakarm psa z OLX”. W jaki sposób wziąć udział w akcji?

„Nakarm psa z OLX” to akcja, która potrwa do 16 grudnia 2020 roku. „Za każdego nakarmionego psa, OLX wyśle do schroniska 20 kg karmy” – deklaruje serwis. „Pamiętaj! Najlepszą pomocą dla psa jest nowy dom. Jeśli chcesz przygarnąć psa do siebie, skontaktuj się ze Schroniskiem” – czytamy dalej. W tegorocznej edycji akcji OLX pomaga Przytulisku na Wiśniowej w Sandomierzu oraz Schronisku Funny Pets w Czartkach.

Akcja OLX „Nakarm psa”. W jaki sposób można to zrobić?

OLX na swojej stronie internetowej przedstawiło czteropunktową instrukcję, w której w prosty sposób wyjaśniono, jak wirtualnie nakarmić psa. Po wejściu na OLX z telefonu, należy kliknąć w baner omawianej akcji. Następny krok to wybranie psa, którego chce się nakarmić, a kolejny to wciśnięcie przycisku „nakarm”. Tę czynność można wykonać jeden raz dziennie. By pies został wirtualnie nakarmiony, pojawiająca się po kliknięciu kość, musi być wypełniona w 100 proc.

„Klikanie przez Uczestników w kość znajdującą się w treści Ogłoszenia w aplikacji mobilnej OLX (na systemy Android oraz iOS) oraz wersji mobilnej serwisu OLX powoduje jej stopniowe wypełnianie kolorem odmiennym od tła. Całkowite wypełnienie kości kolorem wymaga 30 tys. kliknięć Uczestników” – czytamy w treści regulaminu.

