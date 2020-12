Poczta Polska zawiesza przyjmowanie wszystkich przesyłek do Wielkiej Brytanii

W poniedziałek 21 grudnia rząd wprowadził zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski. Będzie obowiązywał od 22 grudnia do 6 stycznia 2021 roku. To reakcja władz na odnotowany w Anglii nowy szczep koronawirusa, który nie powoduje poważniejszego przebiegu COVID-19, ale rozprzestrzenia się szybciej. Dotychczas tym szczepem zakaziło się około 6 tys. osób z Wielkiej Brytanii.

Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Wielkiej Brytanii

Na tę decyzję władz zareagowała Poczta Polska, która przekazała, że do odwołania zawiesza przyjmowanie przesyłek do Wielkiej Brytanii. W komunikacie ze strony operatora pocztowego czytamy:

W związku z wchodzącą w życie o północy z 21 na 22 grudnia br. decyzją polskiego rządu o zawieszeniu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią oraz ograniczeniami w transporcie drogowym, Poczta Polska informuje, że od 21 grudnia br. do odwołania zawiesza przyjmowania wszelkich przesyłek pocztowych (przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz przesyłek EMS) do Wielkiej Brytanii.

Poczta Polska wskazuje też: „Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z czasowym brakiem realizacji usług pocztowych do Wielkiej Brytanii”.

Czytaj też:

Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski do 6 stycznia. Opublikowano rozporządzenie