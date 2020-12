Wolne dni w 2021 roku. Ile wziąć urlopu, aby je najlepiej wykorzystać?

Rok 2020 dał się we znaki niemal każdemu. Wiele osób straciło możliwość wyjechania na urlop i odcięcia się od codziennych obowiązków. W nadchodzącym roku jest jednak nadzieja, że świat, chociaż częściowo wróci do normy, a wraz z nim otworzą się możliwości podróżowania. Kiedy najlepiej zaplanować urlop, aby oszczędzić przysługującą pulę? Czy w 2021 wypadają długie weekendy? Podpowiadamy.

Dni wolne w 2021 roku

Jak przedstawia się kalendarz na 2021 rok? Pierwsze dni wolne standardowo wypadają już w styczniu. Pierwszy długi weekend można wykorzystać już zaraz na początku roku. Ale możliwości będzie zdecydowanie więcej. Kolejna już w Wielkanoc, kiedy to przypadają trzy wolne dni ze względu na Poniedziałek Wielkanocny. Kolejny to oczywiście majówka. W nadchodzącym roku będzie ona o tyle korzystna, że 1 maja wypada w sobotę, a więc można go odebrać, jako dodatkowy dzień wolny. Trzeci maja to poniedziałek. Potencjalnie można więc odpocząć przez cztery dni.

Kolejne okazje do przedłużonego urlopu niewielkim kosztem to Boże Ciało przypadające 3 czerwca, czyli w czwartek. Wystarczy wziąć wolny piątek, aby cieszyć się czterodniowym weekendem. Niestety następnie przypadała długa przerwa, która skończy się dopiero 1 listopada, czyli w poniedziałek po Wszystkich Świętych. Ostatnią okazją na długi weekend będzie Święto Niepodległości. 11 listopada w przyszłym roku wypada w czwartek. Jeden dzień urlopu i mamy więc cztery dni wolnego.

Święta i dni wolne w 2021:

Styczeń:

1 stycznia (piątek)

6 stycznia (środa) - możliwy długi weekend

Kwiecień:

4 kwietnia - Wielkanoc (niedziela)

5 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

Maj:

1 maja - Święto Pracy (sobota) - do odebrania, jako dodatkowy dzień wolny

3 maja - Święto Konstytucji 3 maja (poniedziałek) - długi weekend

23 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (niedziela)

Czerwiec:

3 czerwca - Boże Ciało (czwartek) – Możliwy długi weekend

Sierpień:

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego (niedziela)

Listopad:

1 listopada - Wszystkich Świętych (poniedziałek) - długi weekend

11 listopada - Święto Niepodległości (czwartek) - możliwy długi weekend

Grudzień:

25 grudnia - Boże Narodzenie (sobota) - do odebrania, jako dzień wolny

26 grudnia - Boże Narodzenie (niedziela)



