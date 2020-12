Idea Bank z przymusową restrukturyzacją. Leszek Czarnecki: Jestem wstrząśnięty

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który już 3 stycznia 2021 roku ma zostać przejęty przez Bank Pekao.

Przed podjęciem decyzji fundusz zlecił firmie PwC przeprowadzenie audytu w Idea Banku. W jego wyniku poinformowano, że „aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań”. Dodatkowo przedstawiono kapitał własny banku, który wynosi minus 482,8 mln złotych.

Restrukturyzacja Idea Banku. BFG wyjaśnia powody

„BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych” – czytamy w komunikacie BFG.

Leszek czarnecki: Jestem wstrząśnięty

Do sytuacji odniósł się właściciel Idea Banku Leszek Czarnecki. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” powiedział, że „jest wstrząśnięty”. Szersze oświadczenie na ten temat pojawiło się także na Facebooku pełnomocnika Czarneckiego mecenasa Romana Giertycha. „Dzisiejsza decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku S.A. jest jawnym pogwałceniem prawa. Odbywa się ona w sytuacji, gdy Idea Bank S.A. zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji” – czytamy.

„Ponieważ nie zgodziłem się propozycję korupcyjną i nie ugiąłem się nawet pod groźbą aresztu współpracować z obecną ekipą rządową w planach przejmowania niezależnych mediów przez spółki Skarbu Państwa, realizuje się plan wywłaszczania mnie z majątku” – dodaje dalej Czarnecki.

„Próba absurdalnego i nieskutecznego aresztowania mnie, zatrzymanie mojego obrońcy bez żadnych podstaw prawnych do zarzutów dla niego, co wykazały już sądy, groźby i korupcyjne oferty kierowane do mnie, to wszystko układa się w scenariusz prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców niewspółpracujących z władzą, charakterystyczny dla krajów autorytarnych” – głosi oświadczenie. Czarnecki zapowiedział także, że zamierza się odwołać od decyzji BFG.

