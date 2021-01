UOKiK nałożył karę na Benefit Systems. Operator Multisportu musi zapłacić niemal 27 mln zł

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił o ukaraniu Benefit Systems za działania z lat 2012-2017. Karę w wysokości 26,9 ml zł nałożono m.in. za udział w porozumieniu polegającym na podziale rynku, co miało stanowić naruszenie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka, która jest operatorem popularnych kart Multisport, odniosła się już do tej decyzji.

UOKiK ukarał Benefit Systems. Spółka odpowiada

W oświadczeniu opublikowanym na stronie Benefit Systems czytamy, że spółka odwoła się od decyzji UOKiK. „Zakwestionowane działania realizowano w ramach tworzonej w tym okresie grupy kapitałowej, dlatego zdaniem spółki w świetle polskiego oraz unijnego prawa konkurencji czynności te nie powinny być przedmiotem postępowania antymonopolowego i kary” – podano.

Zdaniem firmy termin wydania decyzji jest „niefortunny”. „Po pięciu latach zajmowania się sprawą UOKiK kończy postępowanie i wydaje decyzję w momencie, w którym spółka i tysiące jej partnerów z branży fitness borykają się z największym kryzysem w swojej historii. Z powodu ograniczeń i zakazów związanych z pandemią Benefit Systems osiąga obecnie jedynie znikomą część wcześniejszych przychodów, ponosząc jednocześnie ogromne koszty utrzymania infrastruktury sportowej i stanu zatrudnienia” – dodano.