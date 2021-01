Wielki biznes buntuje się przeciwko Trumpowi. Szef stowarzyszenia apeluje o usunięcie prezydenta

Jay Timmons, szef Narodowego Stowarzyszenia Producentów (National Association of Manufacturers), które zrzesza około 14 tys. firm, a wśród nich takie potęgi, jak Pfizer, czy Toyota, zwrócił się do amerykańskich polityków z prośbą o usunięcie Donalda Trumpa z urzędu prezydenta. Chodzi o „zachowanie demokracji”.

Jak powiedział Timmons, ustępujący prezydent „podżega do agresji w celu zachowania władzy, a każdy wybrany w wyborach polityk, który broni tego zachowania, łamie przysięgę na konstytucję”. Jednocześnie zaapelował do wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który musiał zostać ewakuowany podczas szturmu na Kongres, aby ten przyłączył się do prac nad uruchomieniem 25 poprawki. Pozwoliłoby to na usunięcie Donalda Trumpa ze stanowiska, mimo że oficjalnie będzie je pełnił jeszcze niecałe dwa tygodnie.

Donald Trump jest niepoczytalny?

Dziennikarze CNN powoływali się wczorajszego wieczoru na informatorów zbliżonych do Donalda Trumpa, twierdząc, że prezydent stracił kontakt z rzeczywistością. Jak twierdzą jego bliscy współpracownicy, ustępujący prezydent od czasu wyborów mówi wyłącznie o zatrzymaniu władzy i sfałszowanych wyborach.