UOKiK nie zgadza się na przejęcie Eurozetu przez Agorę. „Szkody dla rynku i konkurencji byłyby poważne”

W czwartek 7 stycznia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat dotyczący decyzji prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego w sprawie przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Chróstny wydał zakaz koncentracji, argumentując go tym, że w razie połączenia Eurozetu z Agorą na rynku radiowym pozostałby tylko jeden, mocny konkurent dla takiej firmy, mianowicie RMF FM.

– Powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych. Dwie duże grupy radiowe mogłyby skutecznie wypierać z rynku pozostałych uczestników, mających zdecydowanie mniejszy udział w rynku i skromniejszą ofertę dla reklamodawców. Skupienie w rękach dwóch przedsiębiorców ok. 70 proc. udziału w rynku nie pozostawiałoby zbyt wiele przestrzeni dla pozostałych, często niewielkich podmiotów, zatem szkody dla rynku i konkurencji byłyby niezwykle poważne – argumentuje Chróstny, cytowany w komunikacie UOKiK.

Podczas postępowania Agora złożyła propozycję warunków, których realizacja miałaby jej pozwolić na przejęcie Eurozet. Przyjęcie zaproponowanych warunków przez Prezesa Urzędu nie zapobiegłoby jednak ograniczeniu konkurencji wynikającemu z koncentracji – pada w komunikacie.

Przejęcie Eurozetu przez Agorę. UOKiK zakazuje koncentracji

Jak przypomina UOKiK, Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową (główne stacje to TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio, Agora to wydawca „Gazety Wyborczej”, w skład portfolio spółki wchodzi też portal Gazeta.pl), a także sprzedażą reklam.

Z kolei Eurozet m.in. produkuje i nadaje programy radiowe (główne stacje to Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus, Chili ZET), sprzedaje czas reklamowy, a także zarządza serwisami internetowymi. Działalność obydwu spółek pokrywa się zwłaszcza w przypadku nadawania programów radiowych itp.

Agora w lutym 2019 roku kupiła 40 proc. udziałów Eurozetu i zyskała możliwość przejęcia, do 2022 roku, pozostałych 60 proc. udziałów od czeskiej spółki SFS Ventures. Wniosek o zgodę na koncentrację, a więc zakup kolejnych udziałów, wpłynął do UOKiK w październiku 2019 roku, prezes urzędu zdecydował o skierowaniu sprawy do tzw. drugiego etapu (co oznacza, że było potrzebne przeprowadzenie badania rynku). W listopadzie 2020 roku Tomasz Chróstny przedstawił zastrzeżenia do tej koncentracji, a 7 stycznia – wydał o decyzję zakazującą.

