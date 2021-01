Przejęcie Idea Banku. Leszek Czarnecki żąda odszkodowania

Leszek Czarnecki nie zamierza pozostawić sprawy przejęcia Idea Banku bez reakcji. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, znany biznesmen i udziałowiec banku zamierza procesować się ze Skarbem Państwa i domagać odszkodowania za decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. „Przejmując Idea Bank, złamano polskie i unijne przepisy pozwalające wszcząć procedurę nacjonalizacji” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

Leszek Czarnecki domaga się odszkodowania

Jak wynika z informacji dziennika, prawnicy Leszka Czarneckiego wysłali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której zawarto m.in. wątpliwości co do rzetelności organu przeprowadzającego audyt. Na zlecenie BFG, działalność Idea Banku została sprawdzona przez PwC. Jak podają prawnicy, firma zataiła, że wcześniej pracowała dla Idea Banku i Getin Noble. Ich zdaniem może to podważać niezależność oceny.

Jak podaje gazeta, proces przejęcia Idea Banku przez Bank Pekao jest nieodwracalny, dlatego Leszek Czarnecki domaga się od państwa odszkodowania. Jego wysokości jednak nie podano. Takich informacji nie ma także w piśmie skierowanym do sądu, gdyż instytucja ma za zadanie wyłącznie orzec o zasadności jego wypłacenia, a nie o jego wysokości.

Ogromne straty

Przed podjęciem decyzji fundusz zlecił firmie PwC przeprowadzenie audytu w Idea Banku. W jego wyniku poinformowano, że „aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań”. Dodatkowo przedstawiono kapitał własny banku, który wynosi minus 482,8 mln złotych.

Restrukturyzacja Idea Banku. BFG wyjaśnia powody

„BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych” – czytamy w komunikacie BFG.

