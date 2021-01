UOKiK uderza w sieci fitness i siłownie. Stworzyły zmowę cenową

Przez około pięć lat trwała zmowa cenowa kilku sieci siłowni i klubów fitness, które wykorzystywały swoją pozycję na rynku – twierdzi prezes UOKiK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że przy pośrednictwie Benefit Systems, operatora karty Multisport, w zmowie udział brały firmy: Bartosz Gibała Platinium, Benefit Systems, Platinium Wellness, Yes to Move (dawniej: Fitness Academy), a także Calypso Fitness i kontrolowane przez nią spółki – Baltic Fitness Center, EFC Fitness oraz Fitness MCG.

Zmowa cenowa, kontakty, wymiana informacji

„W ramach zmowy przedstawiciele spółek podejmowali ze sobą różne kontakty w sprawie podziału rynku: korespondowali, prowadzili rozmowy telefoniczne, spotykali się. Firmy wymieniały się informacjami co do swoich działań w zakresie otwierania klubów oraz lokalizacji, którymi były zainteresowane lub mogły je odstąpić konkurentom” – czytamy w oświadczeniu UOKiK. Postępowanie prowadzone było przeciwko 16 spółkom oraz 6 menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia, podano.

– Dzięki zmowie sieci fitness nie obawiały się konkurencji ze strony innych jej uczestników w miastach, w których były już obecne. Nie musiały zatem walczyć między sobą o klienta zakresem oferty, standardem obsługi czy ceną. Oznacza to, że osoby korzystające z klubów miały ograniczoną możliwość wyboru sieci w porównaniu do sytuacji, gdyby nie doszło do niedozwolonego porozumienia. Skutki tego nieuczciwego działania i zmowy podziałowej bezpośrednio odczuli konsumenci – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kary dla siłowni i menadżerów

Prezes UOKiK ukarał podmioty i ich menadżerów łączną karą przekraczającą 32 mln zł. Maksymalna kara za porozumienie ograniczające konkurencję wynosi 10 proc. rocznego obrotu firmy, a w przypadku osób fizycznych – 2 mln zł.

