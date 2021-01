Restauracja w Cieszynie działa mimo obostrzeń. Poseł Lewicy: Byłem jej klientem

– Poprosiłem komendanta wojewódzkiego policji o wyjaśnienia, dlaczego w niedzielę kilkudziesięciu funkcjonariuszy i 10 radiowozów zostało skierowanych do Cieszyna w celu legitymowania kilku klientów restauracji. To niewielki lokal. Zagrożenie epidemiczne wywołali nie siedzący we dwie czy trzy osoby przy stolikach klienci, a kilkunastu tłoczących się podczas interwencji policjantów. Mam nadzieję, że komendant w trybie pilnym wyjaśni, dlaczego takie siły zostały skierowane do Cieszyna – opisał Przemysław Koperski w wywiadzie dla Interii.

Polityk Lewicy pojechał do Cieszyna po tym, gdy zobaczył wpisy na Facebooku „zaniepokojonych przyjaciół restauracji U Trzech Braci”. – Informowali o wejściu policji do lokalu, podawali w wątpliwość działania funkcjonariuszy i sanepidu – relacjonował dalej Przemysław Koperski.

Restauracja w Cieszynie działa mimo obostrzeń. Poseł Lewicy komentuje

Jak opisał polityk, w czasie gdy rozmawiał z właścicielem restauracji, do lokalu weszła kolejna kontrola sanepidu. Osoby przeprowadzające kontrolę, po tym gdy Koperski poinformował, że zamierza przyglądać się prowadzonym czynnościom, miały skontaktować się z przełożonym i opuścić lokal. Poseł interweniował także w niedzielę.

Znów otrzymałem informację, że policja legitymuje klientów restauracji. Kiedy byłem już na miejscu, przyjechał kilkunastoosobowy oddział policji, potem ściągnięto dodatkowe siły. Cała akcja policji trwała około dwóch godzin, legitymowano nawet osoby znajdujące się w pobliżu restauracji. Podjęto też próbę legitymowania osób, które znajdowały się w restauracji. Część osób się zgadzała, część nie – relacjonował Przemysław Koperski w wywiadzie dla Interii.

Poseł Lewicy: Byłem jej klientem

Polityk przekazał, że właściciel restauracji „posiłkując się orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu uważa, że ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej”. – Trudno się z tym nie zgodzić. Nikt w Polsce nie wprowadził stanu klęski żywiołowej, a tylko on pozwala do wprowadzenia lockdownu – kontynuował.

Przemysław Koperski przekazał także, że jest klientem restauracji U Trzech Braci w Cieszynie. – W niedzielę nie tylko interweniowałem w sprawie restauracji, ale także byłem jej klientem. Na prośbę właścicieli zapłaciłem gotówką, choć można było też płacić kartą – relacjonował. W wywiadzie dla Interii polityk podkreślił że trzeba zachowywać się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, co w jego ocenie „można pogodzić ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej”.

