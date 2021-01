Odmrożenie gastronomii i branży fitness. Premier Morawiecki: Może już w lutym. Rozmawiamy z branżami

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd prowadzi rozmowy z branżami najbardziej poszkodowanymi przez drugą falę pandemii koronawirusa. Chodzi głównie o gastronomię, turystykę i branże fitness.

– Jest kilka branż, które są najmocniej dotknięte koronawirusem. Były one głównym źródłem zakażeń. Polska już w listopadzie była gotowa ratować te branże. Dziś to już ponad 40 kodów PKD. Od kilku dni mamy zgodę Komisji Europejskiej i przekazujemy środki do przedsiębiorców – powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy odmrożenie gospodarki?

Premier zdradził także, że trwają rozmowy z najbardziej poszkodowanymi branżami. Jeszcze w lutym mają zostać wprowadzone specjalne protokoły sanitarne, które pozwolą na odmrożenie.

– Chciałbym, aby te branże było otwarte jak najszybciej. W ciągu najbliższych 10 dni będziemy chcieli opracować z tymi branżami protokoły funkcjonowania w pandemii. W lutym – ale trudno mi powiedzieć, od którego lutego – będziemy chcieli te protokoły wdrażać w życie. Jeśli nastąpi jednak wzrost zakażeń i zgonów, to będziemy musieli te plany zweryfikować – powiedział premier.

Czytaj też:

Emilewicz chciała się wkupić w łaski Kaczyńskiego. Grozi jej zawieszenie w prawach członka klubu