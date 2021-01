Orlen China z nowym prezesem i strategią na trzy lata

Zmiana modelu sprzedaży spółki Orlen China - spółki z Grupy Orlen - na sprzedaż bezpośrednią pozwoli w najbliższych trzech latach wygenerować znacznie większy zysk operacyjny niż w przypadku kontynuowania wcześniejszego modelu handlowego z wykorzystaniem zewnętrznych partnerów, wynika z szacunków koncernu.

„Produkty Grupy Orlen są oferowane w Chinach od 2016 roku, jednak do tej pory dystrybuowane były w Chinach za pośrednictwem zewnętrznych partnerów. W II półroczu 2020 r. uruchomiona została spółka Orlen China, która zajmie się bezpośrednią sprzedażą produktów grupy. Pierwszy etap działalności Orlen China objął sprzedaż olejów silnikowych” – podano w komunikacie.

Nowa strategia, nowy prezes

Prezesem Orlen China jest Jarosław Baran. To ceniony menadżer z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym głównie na rynku azjatyckim. Jarosław Baran od ponad 10 lat mieszka i pracuje na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Jest absolwentem Suzhou University (specjalność: Kultura Chin, Chiński Język i Literatura), Albertus Magnus College (MBA Leadership) oraz Central Connecticut State University (MBA, Ekonomia). To specjalista głównie w obszarze analiz rynkowych działalności gospodarczej w Chinach i w innych państwach azjatyckich. Posiada szerokie kompetencje w zakresie sprzedaży, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz w zarządzaniu finansami na terytorium Chin. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. na stanowiskach kierowniczych w Ryerson, Atlas, UTC, Pratt and Whitney oraz Sikorsky Aircraft, podano także w materiale.

Orlen China stała się centrum kompetencji sprzedażowych (w tym e-commerce), marketingowych, logistycznych i spedycyjnych na rynku chińskim. Spółka jest zarejestrowana w mieście Suzhou (prowincja Jiangsu) na wschodzie Chin. Obecnie prowadzi działalność głównie w prowincji Jiangsu oraz prowincjach sąsiadujących. Prowincja Jiangsu zamieszkiwana jest przez ponad 80 mln ludzi i stanowi ważny chiński ośrodek o charakterze przemysłowym, z rozwiniętym przemysłem maszynowym, elektronicznym i samochodowym. Prowincja posiada również 150 stref rozwoju i jest liderem w ich tworzeniu. Strefy te koncentrują bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowy handel oraz innowacje technologiczne, podsumowano.

