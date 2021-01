Największy koncern naftowy zatajał dane o emisji CO2. „Zniknęło” tyle, ile emituje cała Portugalia

Saudi Aramco to największy koncern petrochemiczny świata, działa na terenie Arabii Saudyjskiej i w wielu miejscach na całym globie. Firma notuje rekordowe zyski (choć pandemia koronawirusa nieco pokrzyżowała plany koncernu), a na początku 2020 roku zadebiutowała na giełdzie.

Bloomberg opisał jednak, że inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup akcji Aramco, mogli zostać wprowadzeni w błąd. Aramco przed IPO podkreślało, że generuje mniej emisji i dba o dobro planety poprzez wysokie standardy. Agencja zwróciła na to, że Aramco, by przedstawić się w dobrym świetle, wykorzystało pewien manewr, dzięki któremu „na papierze” zmniejszyło emitowane przez siebie i spółki zależne CO2.

Saudi Aramco generuje do 55 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla więcej niż deklaruje

Według oficjalnych danych Aramco wygenerowało 75 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla. Tyle tylko, że koncern podał dane wyłącznie z tych obiektów, których jest całościowym właścicielem i są rozlokowane w Arabii Saudyjskiej. Pominięto więc spółki joint venture czy te poza granicami państwa.

Bloomberg oszacował, że po uwzględnieniu wszystkich tych działalności należy dodać do bilansu koncernu około 55 milionów ton metrycznych CO2. Licząc tylko rok 2019 to całkowite emisje Aramco (wraz z podmiotami towarzyszącymi) wyniosłyby od 75 milionów ton do 113 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla (przyjmowano różne scenariusze dot. emisji – red.).

Agencja zauważa, że 55 milionów ton „ukrytych emisji” praktycznie podwaja realny ślad węglowy spółki. Jak wskazano w tekście, 55 milionów to prawie tyle, ile emituje cała Portugalia przez rok (serwis Statista.com szacuje, że jest to 51,4 mln ton metrycznych CO2).

