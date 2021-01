Luzowanie obostrzeń. Jest decyzja w sprawie restauracji i kawiarni

Potwierdzają się wcześniejsze przypuszczenia i nieoficjalne informacje „Wprost”. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że restauracje, puby i kawiarnie nie zostaną otwarte od 1 lutego. Branża gastronomiczna będzie musiała jeszcze poczekać na odmrożenie. Według niektórych wersji – np. tej powtarzanej przez Pawła Borysa, szefa PFR – może to potrwać nawet do maja.

Gastronomia pozostaje zamknięta

Lokale gastronomiczne będą działać na zasadach obowiązujących do tej pory, czyli według tak zwanego „Etapu Odpowiedzialności”. Oznacza to, że będą zamknięte dla gości, a usługi będą mogły świadczyć wyłącznie w modelu na wynos. Dla wielu przedsiębiorców może to oznaczać konieczność zamknięcia restauracji na stałe, szczególnie gdy prawdopodobna perspektywa otwarcia to dopiero kilka miesięcy naprzód.

Decyzja rządu została podjęta mimo dużego sprzeciwu branży gastronomicznej, która częściowo, od kilku tygodni wznowiła pracę nawet mimo panujących obostrzeń. Restauratorzy mimo groźby wysokich kar i mandatów ze strony policji i sanepidu częściowo wrócili do przyjmowania gości.

