Magda Gessler zrywa umowę z restauracją sygnowaną jej nazwiskiem. Otworzyła się, mimo obostrzeń

Restauracja Schronisko Smaków i Magda Gessler rozwiązały współpracę ze skutkiem natychmiastowym. Jak napisała na Facebooku znana restauratorka „to już nie jest miejsce Magdy Gessler”. Jednocześnie zaznaczyła, że zerwanie umowy nastąpiło z winy franczyzobiorcy. Chociaż nie pada to jednoznacznie w oświadczeniu, to można wywnioskować, że chodzi o dołączenie restauracji Schronisko Smaków do tak zwanego „Góralskiego Veta” i otwarcie się od 16 stycznia, mimo obowiązujących obostrzeń. „Nie zgadzam się z priorytetami ani filozofią prowadzenia tego miejsca przez franczyzobiorcę” – napisała w oświadczeniu Magda Gessler.

Schronisko Bukowina zamiast Schroniska Smaków

Wraz z zakończeniem współpracy, Magda Gessler przestanie odpowiadać za jakiekolwiek aspekty funkcjonowania restauracji. „Nie będę odpowiadała za jakość, menu, wygląd oraz wystrój restauracji, oraz sklepu internetowego. Nie będę odpowiadała także za żadne inne aspekty związane z działalnością tego podmiotu” – czytamy w dalszej części oświadczenia restauratorki.

Restauracja zmieniła także nazwę. Schronisko Smaków od teraz działa pod szyldem Schronisko Bukowina. Restauratorzy postanowili, że po pięciu latach współpracy z Magdą Gessler, teraz będą budować własną markę. „Od samego początku bardzo ceniliśmy sobie współpracę i wiemy, że gdyby nie Pani Magda, to moglibyśmy nie być tu, gdzie jesteśmy teraz” – napisali w swoim oświadczeniu.

Co ciekawe, umowa franczyzy została wypowiedziana już w listopadzie 2020 roku, ale obowiązywał półroczny okres wypowiedzenia. Współpraca tak, czy inaczej zakończyłaby się więc w kwietniu tego roku.

Magda Gessler i jej prawnicy wiedzieli o planach?

Właściciele Schroniska Bukowina poinformowali także, że Magda Gessler oraz jej prawnicy wiedzieli o planach otwarcia restauracji. Co więcej, ci drudzy mieli wydać na to zgodę.

„Otworzyliśmy restaurację, a tego samego dnia Pani Magda opublikowała oświadczenie, w którym sprzeciwia się otwarciu i zarzeka, że nic o tym nie wiedziała. Jednocześnie jednak Magda Gessler nie zrezygnowała z pobierania opłat franczyzowych. Podczas pierwszego lockdownu płaciliśmy Magdzie Gessler 100% należności, mimo zamkniętej nie ze swojej winy restauracji” – napisano w oświadczeniu.

