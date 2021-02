„Koniec ery” czy też „nadal rządzi”? Reakcje po decyzji Jeffa Bezosa

Jeff Bezos, założyciel i twórca potęgi Amazona, zrezygnuje z funkcji dyrektora generalnego (CEO), a stanie się to w III kwartale 2021 roku. Jego funkcję przejmie obecny prezes Amazon Web Services Andy Jassy.

Dla technologicznego giganta to ogromna zmiana, choć Jeff Bezos pozostaje w firmie – ma być prezesem zarządu Amazona. Jednocześnie miliarder ma poświęcić się swoim innym przedsięwzięciom. Decyzja Bezosa jest szeroko komentowana przez ekspertów i branżę. Profesor Scott Galloway, specjalizujący się m.in. w marketingu internetowym, autor książki „Wielka czwórka. Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook i Google”, w kilku punktach podsumował dokonania Bezosa.

Galloway na Twitterze stwierdził, powtarzając frazę „nikt w historii”, poprzez którą podkreślił wyjątkowość niektórych poczynań Bezosa:

od zera do 1,5 biliona (chodzi o wycenę Amazona na giełdzie – red.);

zamienił największe centra kosztów w centra zysków (nie udało się nikomu w historii);

powtarzalna relacja przychodów z 82 proc. gospodarstw domowych w USA (nikt w historii);

zatrudnił ponad 500 tys. osób w ciągu 12 miesięcy (nikt w historii).

Prof. Galloway skwitował krótko rezygnację Bezosa: „Koniec Ery”.

Jeff Bezos jak Larry Page? Dziennikarz: Bezos nadal rządzi

Shira Ovide, dziennikarka „New York Times”, zajmująca się tematyką technologiczną, zwróciła uwagę na inny aspekt decyzji Jeffa Bezosa. Napisała na Twitterze:

Brzmi, jakby Bezos się Larry Page'ingował.

Trudno oddać bezpośrednio w języku polskim, co owe „Larry Page'ingowanie” oznacza. Ovide nawiązała w ten sposób do Larry'ego Page'a, współtwórcy wyszukiwarki Google, który wycofał się z funkcji CEO w Alphabet (holding powołany przez Google). Dziennikarka opisała to tak: „On (Bezos – red.) chce bardziej skupić się na przyszłości, mniej na codziennym życiu. Pytanie: Czy to nie to, co już robił?”.

Dan Primack z serwisu Axios ocenił natomiast, że zmiana na fotelu CEO w Amazonie jest pozorna, a władza pozostanie dalej w rękach Jeffa Bezosa.

Jeff Bezos nie będzie już CEO Amazona. Pozostanie jednak prezesem zarządu, co oznacza, że nowy dyrektor generalny będzie miał szefa, którego Bezos nigdy nie miał. Tak więc, pod każdym względem, Bezos nadal rządzi – napisał Primack.

