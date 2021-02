Elektryczne BMW na minuty znikną z ulic. Innogy go zwija biznes

Innogy go kończy działalność. Charakterystycznie biało-zielone BMW i3 znikną z ulic Warszawy już w kwietniu tego roku. Zarząd firmy nie widzi sensu kontynuowania działalności m.in. ze względu na pandemię koronawirusa. Spółka została założona w kwietniu 2019 roku przez firmę innogy Polska.

Bolesny efekt pandemii

– Niestety na przełomie ostatnich miesięcy rynek motoryzacyjny i flotowy w naszym kraju wyraźnie odczuł skutki pandemii koronawirusa. Wyniki w branży wynajmu aut w ostatnich trzech kwartałach znacząco spadły ze względu na ograniczone możliwości i potrzeby przemieszczania się. Uniemożliwiło to dalszy rozwój naszego innowacyjnego projektu i realizację założeń, dlatego też podjęliśmy decyzję o jego zakończeniu – mówi Andrzej Popławski, Head of Electric Mobility z innogy Polska.

Już kilka miesięcy temu, w wywiadzie dla Pulsu Biznesu, prezes Filip Thon twierdził, że dochodzenie biznesu do rentowności zajmuje dużo dłużej, niż pierwotnie zakładano. Pokreślił też, iż, mimo że firma wierzy w sens rozwoju elektromobilności, to nie traktuje usługi Innogy go, jako podstawowego biznesu.

Czytaj też:

Diesel odchodzi, benzyna nawet bardziej. Na co jeździ Europa?