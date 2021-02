Podwyżki w Play. O ile zdrożeją połączenia, SMS-y i MMS-y?

Sieć Play poinformowała o podwyżkach. Zdrożeją połączenia głosowe, wiadomości SMS, wiadomości MMS i połączenia wideo w Polsce. Połączenia głosowe będą droższe, zarówno te wykonywane na telefony stacjonarne, jak i komórkowe.

Połączenia w wyższej cenie

Nowy cennik dotyczy oferty na kartę. Nowe opłaty obejmą również przejętej przez Play'a sieci Red Bull Mobile. Termin wprowadzenia nowego cennika to 23 marca 2021.

Od tego dnia klienci sieci Play zapłacą 39 groszy za minutę połączenia (jak dotąd 35 groszy). Klienci posiadający „Play na Kartę odNowa” zapłacą 45 gr za minutę w miejsce 39 groszy.

Droższe SMS-y

SMS-y zdrożeją z 20 do 25 gorszy za wysłanie wiadomości. MMS-y na e-mail oraz MMS-y w roamingu w strefie euro i ze strefy euro od 23 marca będą kosztować 45 groszy. Klienci „Play na Kartę odNowa” nie zostaną nią objęci.

„23 marca 2021 roku zmienią się ceny połączeń, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczy to cen, które określiliśmy we wszystkich Cennikach tych ofert – za wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które opisaliśmy tam jako Bezpłatne” – pisze w komunikacie sieć Play.

