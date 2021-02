Specjaliści od samochodowych wyścigów kupieni za 1,2 miliarda dolarów. EA przejęło Codemasters

EA jeszcze przed tą transakcją miało silną pozycję w sektorze wyścigów samochodowych. Need for Speed i Burnout to przecież nie byle co. Dodanie do portfolio tytułów Codemasters sprawi jednak, że Amerykanie staną się prawdziwym hegemonem tego gatunku. DiRT, GRID i F1, wcześniej także Colin McRae Rally i TOCA, do tego przejęta razem ze Slightly Mad Studios marka CARS. Ta wyliczanka robi wrażenie, przyznacie.

Codemasters jednak dla EA, a nie Take-Two

Nabycie Codemasters przez Electronic Arts to spory zwrot akcji, który nie przejdzie bez echa w branży gier komputerowych. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku ogłaszano przecież przejęcie tej firmy przez Take-Two. Ostatecznie EA miesiąc później przebiło ofertę konkurencji, płacąc za Codemasters aż 1,2 miliarda dolarów. Nic dziwnego więc, że szczęśliwy nabywca chwali się tym osiągnięciem w mediach społecznościowych. Miejmy nadzieję, że na całym tym zamieszaniu skorzystają także gracze, tęskniący do najlepszych czasów kultowej serii Need for Speed.

