Huawei chce produkować samochody elektryczne. Pierwsze już w tym roku

Huawei zapowiedział ogromny zwrot w strategii firmy. Największy producent elektroniki na świecie przyznał, że ma zamiar wejść na rynek samochodów elektrycznych. Jak wynika z informacji Reutersa, pierwsze modele mają wyjechać na ulice jeszcze w tym roku.

Samochód Huaweia

Zmiana w strategii może być efektem nie tylko amerykańskich sankcji, które podminowały pozycję chińskiego giganta na rynku telefonów komórkowych i tabletów, ale także - a może przede wszystkim - błyskawicznie rozwijającego się rynku. Nagła popularność Tesli, które w ostatnich miesiącach dosłownie wystrzeliła, oraz inwestycje takich firm, jak np. Apple, skłoniły Huaweia do pójścia podobną drogą rozwoju.

Huawei prowadzi rozmowy z należącą do chińskiego skarbu państwa Changan Automobile. Elektroniczny gigant ma zamiar wykorzystać fabryki należące do producenta samochodów, aby stworzyć swój najnowszy produkt. Według źródeł, na które powołuje się Reuters, nie jest to jednak jedyna firma, z którą w tej sprawie negocjuje Huawei.

Dwa lata sankcji

Nowy zwrot strategiczny chińskiego producenta elektroniki wieńczy niemal dwa lata od kiedy USA nałożyła na firmę sankcję. Poważnie zachwiało to pozycją firmy, która nie może korzystać z podzespołów, czy oprogramowania, które wcześniej znajdowało się w jej produktach. Chwilę przed wprowadzeniem sankcji Huawei dochodził do pozycji rynkowej, w której także na rynkach amerykańskim, czy europejskim stał w jednym rzędzie z takimi potęgami, jak Apple, czy Samsung.

