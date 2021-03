Ma zbudować i zarządzać elektrownią jądrową. Trafiła w ręce rządu za ponad pół miliarda zł

Po kilku miesiącach negocjacji Polska Grupa Energetyczna (PGE) wraz z Eneą, Tauronem Polska Energia i KGHM Polska Miedź podpisali umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 na rzecz Skarbu Państwa, podały spółki w osobnych komunikatach. SP zapłaci za wszystkie udziały w spółce ok. 531 mln zł, z czego PGE za swoje 70 proc. udziałów otrzyma blisko 372 mln zł, a pozostali wspólnicy (każdy po 10 proc.) - po ok. 53,1 mln zł.

– Nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w PGE EJ 1 jest elementem przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowe [...]. Rezultaty działań prowadzonych przez spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, podpisujący umowę w imieniu Skarbu Państwa.

100 proc. w rękach Skarbu Państwa

Umowa sprzedaży została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1. PGE posiadała 70 proc. udziałów w PGE EJ 1, a Enea, KGHM Polska Miedź oraz Tauron Polska Energia - po 10 proc. Cena za wszystkie udziały w PGE EJ 1 wyniosła 531,36 mln zł.

– Umowa sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 kończy etap zaangażowania PGE oraz pozostałych wspólników w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W drugiej połowie 2021 roku PGE EJ 1 zakończy prace nad raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportem lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. To dobry moment na przejęcie projektu przez Skarb Państwa. Rząd nada inwestycji odpowiedni priorytet, a dzięki posiadanym zasobom i możliwościom dokona wyboru najlepszego partnera, lokalizacji i technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – dodał prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 na rzecz Skarbu Państwa rozpoczęły się w październiku 2020 r. od podpisania listu intencyjnego przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetyczne oraz przedstawicieli wszystkich podmiotów posiadających udziały w spółce PGE EJ 1.

Spółka PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Aktualnie działalność spółki PGE EJ 1 koncentruje się na opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ) oraz raportu lokalizacyjnego. Jednocześnie kontynuowane są badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch wariantach lokalizacyjnych "Lubiatowo-Kopalino" (gmina Choczewo) oraz "Żarnowiec" (gmina Krokowa i Gniewino), podsumowano.

