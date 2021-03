CD Projekt przejmie zagraniczne studio. Otworzy oddział w Kanadzie

Nieudana pod względem marketingowym i dość udana z punktu widzenia finansowego premiera Cyberpunka 2077 ciągle ma swoje konsekwencje. CD Projekt stara się naprawiać wyjątkowo niedopracowaną grę, ale jednocześnie zapowiada poważne plany na przyszłość.

CD Projekt Red Vancouver

Władze spółki poinformowały o podpisaniu listu intencyjnego z kanadyjskim studiem Digital Scapes, czyli firmą, z którą warszawski deweloper współpracuje od kilku lat.

– Dobrze znamy zespół Digital Scapes, to nasz zaufany partner. Od trzech lat intensywnie z nimi pracujemy i mamy do nich pełne zaufanie. Digital Scapes wniosło w 'Cyberpunka 2077' ogrom pracy, pomagając przy rozwijaniu gry i usprawnianiu rozmaitych funkcjonalności. Nowy zespół, oprócz ogólnego wkładu w nasze projekty, pomoże nam udoskonalić naszą technologię i pogłębić zakres kompetencji w tym obszarze. Wierzymy, że super utalentowana ekipa Digital Scapes jest doskonałą podstawą do zbudowania znacznie większego zespołu CD Projekt Red Vancouver – powiedział Paweł Zawodny z CD Projekt.

Studio w Vancouver będzie już czwartym w portfolio CD Projektu. Firma posiada swoje jednostki w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Łącznie zatrudnia już ponad 900 pracowników.

– Cieszy nas perspektywa dołączenia do studia, które tworzy tak urzekające i rozbudowane gry, jak Trylogia Wiedźmińska i Cyberpunk 2077. Wierzymy, że nasz wkład w obszary rozgrywki i technologii sprawi, iż kolejne wspólne produkcje będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Będąc Kanadyjczykiem z polskimi korzeniami, osobiście czerpię ogromną satysfakcję z budowania mostów pomiędzy kanadyjską a polską branżą gier. To świetna okazja dla kanadyjskich deweloperów, by móc pracować przy markach CD Projektu, a dla samego CD Projektu okazja, by czerpać z szerokiej puli kanadyjskiego talentu i doświadczenia – powiedział szef studia w Vancouver Marcin Chady, cytowany w komunikacie.

