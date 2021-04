Tommy Hilfiger stworzył kolekcję dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa odsłona

Linia Tommy Hilfiger Adaptive wystartowała w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku. Z upływem kolejnych lat zyskiwała fanów w wielu innych państwach. Linia ta jest projektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych.

To ubrania tej samej jakości uszyte z tych samych materiałów i mające te same kroje jak modele dla pozostałych odbiorców. Dodatkowe rozwiązania to dyskretne, funkcjonalne modyfikacje, które ułatwiają ubieranie i pozwalają zarówno dzieciom, jak i dorosłym z niepełnosprawnościami korzystać z niezależności i świetnie czuć się we własnym ciele – czytamy na stronie internetowej firmy.