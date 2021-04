Mimo koronakryzysu przybyło 660 miliarderów. Najbogatsi powiększyli majątek o pięć bilionów dolarów

6 kwietnia „Forbes” ogłosił swoją coroczną listę miliarderów z całego świata. Czwarty rok z rzędu tytuł najbogatszego człowieka globu przypadł Jeffowi Bezosowi, założycielowi Amazona, a 35. edycja zestawienia przyniosła pewne nieoczywiste wyniki.

Lista miliarderów „Forbesa”. Padły rekordy i to mimo pandemii

W 35. liście najbogatszych ludzi świata „Forbesa” padł rekord: nigdy dotąd nie było na niej tyle nazwisk. W 2021 roku magazyn uwzględnił w swoim zestawieniu aż 2755 osób, o 660 więcej niż w 2020 roku. Listę sporządzono na podstawie danych z giełd etc. dostępnych 5 marca 2021 roku. To oznacza jedno – pomimo pandemii koronawirusa pojawiło się wielu nowych miliarderów. Co więcej, to był niebywale udany rok dla najbogatszych – ich majątek powiększył się o 5 bilionów dolarów. Całkowity majątek 2755 nazwisk z list oszacowano natomiast na 13,1 biliona (rok wcześniej było to 8 bilionów).

Pierwszy na liście Bezos ma majątek opiewający na 177 mld dolarów (tyle wynosił 5 marca 2021 roku, ale obecnie można pisać, że jest nawet o 10 mld dolarów większy). Drugie miejsce wśród najbogatszych ludzi świata zajmuje Elon Musk, twórca SpaceX czy Tesli, z majątkiem oszacowanym na 151 mld dolarów, a tuż za nim znalazł się, na ostatnim miejscu podium, Bernard Arnault (prezes koncernu LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy).

Najbogatsi ludzie świata według „Forbesa”, pierwsza dziesiątka, najbogatsza kobieta

Jeff Bezos, 177 mld. dol. Elon Musk, 151 mld dol. Bernard Arnault, 150 mld dol. Bill Gates, 124 mld dol. Mark Zuckerberg, 97 mld dol Warren Buffett, 96 mld dol. Larry Ellison, 93 mld dol. Larry Page, 91,5 mld dol. Sergey Brin, 89 mld dol. Mukesh Ambani, 84,5 mld dol.

Na 12. miejscu w 2021 roku uplasowała się Francoise Bettencourt Meyers (razem z rodziną), dziedziczka L'Oreal, utrzymując miano najbogatszej kobiety na globie – jej majątek wart jest 73,6 mld dol.

Polacy wśród najbogatszych ludzi świata

Najwięcej miliarderów jest w USA – aż 724. Na liście „Forbesa” nie zabrakło jednak reprezentantów z Polski. Uwzględniono siedmioro Polaków, przedstawiamy ich miejsca w rankingu i szacowaną wartość majątku: