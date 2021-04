Kiedy odmrożenie gospodarki? Wiceminister podał możliwy termin

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia. W rozmowie zdradził m.in. kiedy można się spodziewać dalszego odmrażania gospodarki.

– Początek maja to też początek matur. Chcielibyśmy, aby była możliwość ich bezpiecznego przeprowadzenia – powiedział, dając do zrozumienia, że rząd planuje, aby już w maju działały licea. – Zamknięte pozostają m.in. gastronomia, usługi, czy branża hotelowa. Po 3 maja, jeśli proces szczepienia będzie przebiegał sprawnie, to łatwiej będzie podejmować dalsze decyzje dotyczące obostrzeń – powiedział Stanisław Szwed, wskazując termin powiązany z maturami, jako prawdopodobny do znoszenia także innych ograniczeń.

Przypomniał jednak, że precyzyjne określenie terminu jest obecnie niemożliwe, gdyż decyzje podejmowane są w perspektywie tygodni, a nie miesięcy.

– Porównujemy tydzień do tygodnia. Poziomu zakażeń nie bada się w perspektywie jedno, czy dwóch dni, ale trudno też podejmować decyzje w ujęciu miesięcznym – powiedział.

Szczepienia w Domach Opieki zakończone

Wiceminister odniósł się także do procesu szczepień pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierowało bowiem tą akcją. Przyznał, że wszyscy chętni z tej grupy zostali już zaszczepieni. W niektórych przypadkach byli to wszyscy pensjonariusze w danym ośrodku.

– Pensjonariusze Domów Opieki Społecznej wraz z pracownikami byli szczepieni w pierwszej grupie. Wyszczepienie tej grupy to niemal 90 proc. Szczepionki otrzymali już wszyscy, którzy zadeklarowali taką chęć, czyli ponad 86 tys. osób. Są takie MOPS-y, gdzie zaszczepiono 100 proc. pensjonariuszy – powiedział.

