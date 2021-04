Gowin: Certyfikat dla zaszczepionych możliwy w połowie maja

– Uważam, że skoro ktoś jest już po szczepieniu, jest w pełni bezpieczny – nie może ani sam się zarazić, ani innych zarazić – powinien móc zacząć korzystać swobodnie z usług turystycznych, jak i z usług gastronomicznych – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, podczas konferencji prasowej.

Wprowadzenie certyfikatów w formie informacji zaszyfrowanych w kodzie QR jest postulatem Unii Europejskiej. Ma to pomóc w odmrażaniu gospodarek. Za okazaniem certyfikatu możliwe będzie m.in. podróżowanie samolotami, czy wchodzenie do restauracji i kawiarni. Jest to jedno z postulowanych rozwiązań, które miałyby pomóc najbardziej poszkodowanym przez lockdowny branżom.

Certyfikat dla zaszczepionych. Padł termin

Wicepremier podał też dość konkretną datę wprowadzenia rozwiązania. Przyznał, że wymaga ono jednak odpowiedniego przygotowania systemu informatycznego. Chodzi m.in. o odpowiednie zabezpieczenie krytycznych danych.

– Moim zdaniem, wprowadzenie certyfikatu jest możliwe mniej więcej od połowy maja – dodał wicepremier.

