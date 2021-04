CD Projekt podsumowuje rok 2020. Spółka przedstawiła plany wobec „Cyberpunka 2077”, padły terminy

CD Projekt odnotowało 1 154,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 175,32 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 157,08 mln zł wobec 180,29 mln zł zysku rok wcześniej. W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, a także „Cyberpunk 2077”.

– Ubiegły rok był dla nas niezwykle intensywnym okresem, zakończonym premierą najbardziej złożonego projektu nad jakim przyszło nam pracować w ponad 26-letniej historii CD Projekt. Ogromnym wysiłkiem całego zespołu udało nam się wprowadzić na rynek nową franczyzę. Jednak jeśli chodzi o samą premierę – nie wszystko poszło po naszej myśli. To była dla nas ogromna lekcja, której nigdy nie zapomnimy, ale wierzę, że teraz jest czas, aby patrzeć w przyszłość. Pozostajemy ambitni i dajemy z siebie wszystko, aby dopracować Cyberpunka do takiego stopnia, by gracze mogli czerpać z niego pełną przyjemność niezależnie od platformy, na której grają – powiedział prezes Adam Kiciński, cytowany w osobnym komunikacie.

Plany CD Projekt na najbliższe lata

Według spółki kolejny udany rok mają za sobą gry z wiedźmińskiego uniwersum, które kontynuowały bardzo dobrą sprzedaż. „Wiedźmin” i „Cyberpunk” to dwie marki, w oparciu o które CD Projekt będzie rozwijał swoje projekty w kolejnych latach. Obie franczyzy są filarami rozwoju firmy i stanowią jedną z osi aktualizacji strategii, którą spółka przedstawiła w marcu br.

– Poza kolejnymi aktualizacjami „Cyberpunka” oraz darmowymi DLC, w drugiej połowie roku planujemy wydać zarówno „Cyberpunka”, jak i „Wiedźmina 3” w wersji dedykowanej konsolom najnowszej generacji. Ponadto już wkrótce swoją premierę będzie miał „The Witcher: Monster Slayer” – lokalizacyjna gra mobilna wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości. Oczywiście pracujemy też nad kolejnymi projektami na następne lata – podsumował wiceprezes spółki Piotr Nielubowicz.

CD Projekt planuje darmowy update edycji nextgen „CP2077” dla posiadaczy gry

– Cały czas pracujemy nad ulepszaniem „Cyberpunk 2077” i wierzymy w sukces tej gry w długim terminie. Już dostarczyliśmy kilka aktualizacji i kontynuujemy dalsze prace. Ponadto szykujemy 3 DLC, a w II półroczu – edycję nextgen z darmowym updatem dla dotychczasowych posiadaczy kopii na PS4 i Xbox One – powiedział Kiciński podczas telekonferencji.

Podkreślił, też, że „dużym milestone” w rozwoju CD Projekt będzie start równoległej produkcji dwóch projektów AAA w 2022 r.

– Sentyment wokół „CP 2077” na pewno wyraźnie wpłynął na sprzedaż gry w I kwartale. Czekamy na powrót na platformę Sony i liczymy na poprawę atmosfery wokół gry w związku z tym, nowymi DLC, a szczególnie edycją nextgen – dodał członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

CD Projekt sprzedał ponad 13,7 mln kopii gry „Cyberpunk 2077”

Liczba kopii gry „Cyberpunk 2077” sprzedanych w ub.r. wyniosła ponad 13,7 mln, z czego 73% sprzedano w wersji cyfrowej, a fizycznej – 27%. Na PC i platformę Stadia sprzedano łącznie 56% kopii, 28% – na PlayStation 4 oraz 17% – na Xbox One.

Pod względem regionów, najwięcej kopii trafiło do Ameryki Północnej (38%) oraz Europy (34%). Kolejne miejsca zajęły: Azja (20%), Ameryka Południowa (4%) oraz Australia (3%).

23 grudnia ub.r. spółka podała, że sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” do 20 grudnia szacowała na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji „Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez spółkę.

