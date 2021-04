Europejska Agencja Leków podjęła decyzją ws. produkcji szczepionek Pfizera i Moderny

Europejska Agencja Leków (EMA) podjęła decyzję ws. zwiększenia możliwości produkcyjnych szczepionek na COVID-19 firm Pfizer i Moderna. Organ zdecydował się zwiększyć produkcję w zakładzie w Puurs w Belgii zapewniając, że nie ucierpi na tym jakość preparatu.

Według szacunków belgijski zakład będzie w stanie zwiększyć swoje moce o dodatkowe 20 proc. Już teraz zakład w Puurs jest w stanie rocznie wyprodukować miliard szczepionek rocznie.

Szczepionka na COVID-19. Decyzja EMA ws. produkcji preparatów Pfizer i Moderny

Agencja wydała również pozytywną decyzję ws. zatwierdzenia nowej linii napełniającej w zakładzie produkcyjnym Moderny w hiszpańskim Rovi. Umożliwi to synchronizację z procesem zwiększania produkcji w zatwierdzonym w zeszłym miesiącu zakładzie Lonza w szwajcarskim Visp.

Europejska Agencja Leków podkreśla, że prowadzi ciągły dialog ze wszystkimi posiadaczami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionek na COVID-19. Celem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, co przełoży się na dostawy szczepionek m.in. do Unii Europejskiej.

