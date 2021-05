Obajtek: Przejęcie PGNiG może zakończyć się wcześniej, niż fuzja z Lotosem

Prezes PKN Orlen nie wyklucza, że wcześniej niż fuzję z Grupą Lotos, uda się przeprowadzić połączenie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Na początku maja Orlen złoży w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie koncentracji z PGNiG. Ten proces może się zakończyć jeszcze w tym roku.

– Niewykluczone, że proces konsolidacji z PGNiG uda się przeprowadzić wcześniej niż z Grupą Lotos – powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Orlen koncernem multienergetycznym

Jego zdaniem, na całą konstrukcję budowy koncernu multienergetycznego z udziałem PKN Orlen, Grupy Lotos, PGNiG, a także już przejętej Grupy Energa, należy patrzeć holistycznie.

– Prowadzenie takiej firmy, jak Orlen polega również na tym, żeby mieć wizję na lata do przodu. Orlen stale przechodzi i powinien przechodzić transformację biznesową. Nie zatrzymamy spadku zużycia paliw tradycyjnych, musimy podążać za zmieniającymi się trendami – przekonywał.

Prezes koncernu ocenił również stopień skomplikowania procesu przejęcia PGNiG. Jego zdaniem znajduje się on gdzieś pośrodku między Energą a Lotosem.

– Zapewne będzie nieco bardziej skomplikowany niż w przypadku Energi, co poszło błyskawicznie, ale zupełnie nieporównywalny do procesu przejęcia Grupy Lotos, gdzie mamy do czynienia z koncentracją w wielu aspektach – dodał Daniel Obajtek.

