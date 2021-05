Reżyser Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077 odchodzi z CD Projekt RED „smutny i rozczarowany”

17 lat w jednej firmie to szmat czasu. Praca przy takich tytułach jak „Wiedźmin 3: Dziki Gon” i „Cyberpunk 2077” to z kolei klucz do niemal wszystkich drzwi w branży gier komputerowych. Mimo tego w rozmowie z „Bloombergiem” Konrad Tomaszkiewicz przyznawał, że odchodzi z CD Projekt RED „smutny i trochę rozczarowany”.

Na odchodnym przyznał, że w pożegnalnym mailu poinformował współpracowników o kilkumiesięcznym postępowaniu ws. mobbingu, które ostatecznie oczyściło go z tego zarzutu. – Mimo to wiele osób czuje strach, stres lub dyskomfort w związku z pracą ze mną – zaznaczał i przepraszał za „złą krew” wynikłą z tej sytuacji.

Kariera Tomaszkiewicza w CD Projekt RED

Tomaszkiewicz współpracował z CD Projekt RED od 2006 roku. Już przy Wiedźminie 2 pełnił odpowiedzialne role senior designera, lead quest designera i lead gameplay designera. Między 2012 i 2018 rokiem działał jako reżyser trzeciej części Wiedźmina i jego rozszerzeń: „Krew i wino” oraz „Serca z kamienia”. Od 2019 roku i odejścia ze studia Sebastiana Stępnia, Tomaszkiewicz został dyrektorem kreatywnym i drugim reżyserem Cyberpunka 2077.

