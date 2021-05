Tesla: „Autonomicznych aut nie będzie. Przynajmniej w tym roku”

Tesla Inc napisała kalifornijskiemu organowi regulacyjnemu, że może nie osiągnąć pełnej technologii autonomicznej jazdy do końca tego roku. Informacja wysłana została do Kalifornijskiego Departamentu Pojazdów Motorowych (DMV). Organizacja stworzyła notatkę, która dopiero teraz została upubliczniona.

Miało być, nie będzie

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk powiedział podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych w styczniu 2021 roku, że jest „bardzo pewny, że w tym roku samochód będzie w stanie jeździć z niezawodnością przewyższającą ludzi”.

Tesla od października wprowadziła również wersję „beta” swojego programu „w pełni autonomicznej jazdy” (FSD) dla ograniczonej liczby pracowników i klientów, a Musk zachwalał jego możliwości na Twitterze.

Tesla jest na poziomie 2

„Tweet Elona nie przystaje do rzeczywistości inżynieryjnej. Tesla jest obecnie na poziomie 2”, napisał kalifornijski DMV w notatce dotyczącej telekonferencji z 9 marca z przedstawicielami Tesli. Technologia poziomu 2 odnosi się do półautomatycznego systemu jazdy, który wymaga nadzoru człowieka (to na przykład aktywny tempomat).

„Tesla wskazała, że Elon tylko przewiduje wskaźniki poprawy, mówiąc o możliwościach poziomu 5. Jednak Tesla nie może powiedzieć, czy tempo prac pozwoli na osiągnięcie poziomu 5 przed końcem roku kalendarzowego” - czytamy w notatce. Dodajmy, że poziom 5 to całkowicie autonomiczna jazda, bez udziału człowieka i konieczności kontroli przez niego pojazdu.

Autonomiczna jazda jeszcze nie teraz

„Tesla przyznała, że nadal jest mocno osadzona w poziomie 2”, czytamy w notatce kalifornijskiego DMV. „Na szczęście Tesla jest świadoma, że niezrozumienie opinii publicznej co do ograniczeń technologii i jej niewłaściwe użycie może mieć tragiczne konsekwencje”.

Jak dotąd federalne i stanowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo badają ponad 20 wypadków z udziałem Tesli, które zostały spowodowane przez niewłaściwe użycie autopilota lub zbytnie zaufanie technologii autonomicznej jazdy.

Czytaj też:

Co z inwestycją Elona Muska w Polsce? Rzecznik rządu pytany o rezultaty rozmów