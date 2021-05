Znów zrobiło się o nim głośno. Historia kariery Janusza Filipiaka

Janusz Filipiak, prezes Comarchu, ponownie trafił do mediów za sprawą publikacji „Pulsu Biznesu”. Profesor, doktor habilitowany w zakresie nauk technicznych, Filipiak to jeden z najlepiej opłacanych menadżerów polskich spółek giełdowych. W 2020 roku zarobił ponad 18,4 mln złotych, ale i w latach ubiegłych bił rekordy – w 2010 roku było to „zaledwie” 4,8 mln, ale już w 2012 – ponad 12,3 mln zł. Rok 2017 przyniósł Filipiakowi natomiast 13,5 mln zł zysku.

Kim jest Janusz Filipiak, założyciel Comarchu?

Janusz Filipiak, zanim zaczął w biznesie, robił karierę naukową. Urodzony w w 1952 roku w Bydgoszczy Filipiak skończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej, później uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego, a w 1991 roku – tytuł profesora nauk technicznych. Filipiak zajmował się naukowo telekomunikacją i szeroko pojętą informatyką.

Jeszcze w trakcie kariery naukowej pracował w zagranicznych firmach zajmujących się telekomunikacją, a w 1993 roku postanowił postawić na własny biznes: tak też powstała firma Comarch, która początkowo działała na terenie AGH. Zaraz potem firma zaczęła się rozwijać, zdobywała pierwsze duże kontrakty (np. dla Telekomunikacji Polskiej), a w 1999 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Tuż po debiucie Comarchu na GPW Filipiak trafił po raz pierwszy do rankingu „100 najbogatszych Polaków” tygodnika „Wprost” w 2000 roku.

Janusz i Elżbieta Filipiakowie – majątek, działalność

W Comarchu ważne funkcji pełni także żona profesora, czyli Elżbieta Filipiak – zasiada w składzie Rady Nadzorczej Comarchu, pełni też funkcje w spółkach Grupy Comarch. Elżbieta Filipiak prowadzi też restaurację „Wierzynek” przy Rynku Głównym w Krakowie.

Także Janusz Filipiak zaangażował się w biznes daleki od telekomunikacji – od 2004 roku jest prezesem i właścicielem spółki MKS Cracovia. Biznesmen nie traci też kontaktu ze środowiskiem naukowym: od 2019 roku jest Przewodniczącym Rady Uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Na liście „100 najbogatszych” „Wprost” w 2020 roku Janusz i Elżbieta Filipiakowie uplasowali się na 52. miejscu z majątkiem oszacowanym na 749 mln zł. „Najbardziej znane małżeństwo w branży IT w Polsce. Janusz Filipiak to najbogatszy profesor w kraju” – pisaliśmy o nich we „Wprost”.