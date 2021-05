QUIZ:

Quiz. Te marki i firmy nazywały się kiedyś inaczej. Sprawdź swoją pamięć

Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, stąd wielu ludziom tak trudno przywyknąć do nowej nazwy naszej ulubionej czekolady, ubezpieczyciela czy banku. We współczesnym świecie, w którym marki nieustannie sprzedawane są kolejnym koncernom, zmiany nazw są normalnym zabiegiem biznesowym. Jeśli międzynarodowa grupa kapitałowa nabywa polski bank, to prawdopodobnie będzie jej zależało, by oficjalnie „weszła do rodziny” i działała pod tym samym logo, co pozostałe banki grupy, więc zmiana jest konieczna.

Zmiany nazwy mogą być podyktowane również koniecznością uproszczenia nazwy lub zerwania z jakimiś negatywnymi skojarzeniami. Ulubiony napój milionów ludzi pół wieku temu sprzedawany był w szklanych butelkach jako Pepsi-Cola, od 1961 roku to po prostu Pepsi – bo nie dość, że krócej, to klienci i tak używali pierwszego członu nazwy.

Twórcy Yahoo! zareagowali, zanim było za późno

Dziś popularna wyszukiwarka internetowa to „Yahoo!”, ale w 1994 roku dwaj studenci Stanford University zaprezentowali ją światu jako „Jerry and David’s Guide to the World Wide Web”. Trudno zapamiętać, prawda? Nic dziwnego, że po zaledwie kilku miesiącach zmienili nazwę na dynamicznie brzmiące i łatwe do zapamiętania „ „Yahoo!”, co stanowi rozwinięcie hasła „Yet Another Hierarchically Organized Oracle”.

