Kaczyński o fuzji Orlenu i Lotosu: To szansa, aby w Polsce istniało coś naprawdę dużego

Jarosław Kaczyński, wicepremier i lider Zjednoczonej Prawicy twierdzi, że fuzja Orlenu z Lotosem jest ważna nie tylko ze względów bezpieczeństwa. W wywiadzie dla portalu interia.pl powiedział, że to także prawdopodobnie ratunek Lotosu przed bankructwem.

Finalizację fuzji PKN Orlen i Lotosu wstrzymywana była tylko przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na początku maja prezes Daniel Obajtek zapowiadał, że wniosek w tej sprawie wpłynie do UOKiK zaraz po majówce. Urząd został wskazany przez Komisję Europejską, jako odpowiedni do rozstrzygnięcia ewentualny wątpliwości w kwestiach monopolistycznych.

Na konferencji, która odbyła się 12 maja prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i wicepremiem, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, podpisali umowę o współpracy pomiędzy PKN Orlen a Grupą Lotos, PGNiG oraz Skarbem Państwa. Na jego mocy płocki koncern przejął konkurenta z Gdańska i PGNiG.

Do sprawy połączenia dwóch petrochemicznych gigantów z udziałem Skarbu Państwa w wywiadzie dla portalu interia.pl odniósł się Jarosław Kaczyński.

– Taka fuzja umożliwi nam stworzenie takiej korporacji, która w zasadzie zablokuje możliwość wrogiego przejęcia, ale przede wszystkim utworzyć koncern na poziomie europejskim – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Zdaniem lidera Zjednoczonej Prawicy to także szansa na otwarcie się na zachodnie rynki. Jak powiedział – to szansa na to, by w Polsce istniało coś naprawdę dużego .

Fuzja albo bankructwo

Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział także, że jego zdaniem fuzja Orlenu z Lotosem może uchronić ten drugi koncern przed bankructwem. – Na czystej ropie się dziś daleko nie zajdzie – powiedział Kaczyński, tłumacząc swoje słowa. Zdaniem wicepremiera tylko połączenie dwóch wspomnianych spółek, a także PGNiG, da szanse na stworzenie koncernu multienergetycznego, który będzie odgrywał dużą siłę w rejonie Międzymorza.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński: Wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia