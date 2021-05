James Bond u Jeffa Bezosa. Amazon za blisko 8,5 mld dolarów kupuje Metro-Goldwyn-Mayer

O tym, że Amazon może kupić Metro-Goldwyn-Mayer, spekulowano od jakiegoś czasu, a na początku maja pojawiły się doniesienia o potencjalnej kwocie, którą szacowano na 8-10 miliardów dolarów. 26 maja plotki się potwierdziły: Amazon przejął MGM za 8,45 miliarda dolarów.

„New York Times” wskazuje, że zakup MGM przez Amazona to koniec pewnej epoki. Jak czytamy, Metro-Goldwyn-Mayer to studio filmowe, które stało się symbolem „jednej epoki Hollywood”, właśnie się kończącej. Według „NYT” teraz nadchodzi nowa epoka, której częścią znowu będzie MGM, ale już jako część koncernu Amazon.

Amazon kupuje MGM. Co do zaoferowania ma studio?

Metro-Goldwyn-Mayer przez lata sprzedawało prawa do swoich produkcji, a takie klasyki jak „Przeminęło z wiatrem” czy „Deszczowa piosenka” należą do Warner Bros, ale nadal ma wiele pozycji, którymi może się pochwalić. „NYT” pisze szczególnie o jednej serii:

„MGM ma jeden klejnot koronny Hollywood: Jamesa Bonda”.

Choć MGM ma prawa do serii o agencie 007, to Amazon nie będzie miał bezgranicznego wpływu na ten tytuł. Przyrodnie rodzeństwo: Michael G. Wilson i Barbara Broccoli (pasierb i córka producenta pierwszych „Bondów”, Alberta Broccoliego) nadal ma 50 proc. praw do serii i decyduje m.in. o tym, kto może wystąpić w roli Bonda, sprawują też nadzór kreatywny nad serią – wylicza „NYT”.

MGM – poza serią o Jamesie Bondzie – ma do zaoferowania ponad cztery tysiące tytułów w tym trylogię „Hobbit”, serie „Rocky” czy „Różowa pantera”. Do tego Metro-Goldwyn-Mayer dysponuje 17 tys. seriali jak „Fargo” czy „Wikingowie”.

Teraz te tytuły będą mogły szybko dołączyć do kolekcji filmów i seriali oferowanych przez serwis streamingowy Amazona, czyli Prime Video. Według Jeffa Bezosa Prime Video ma około 200 mln użytkowników na całym świecie.

Historia MGM

MGM w 2024 roku będzie obchodziło stulecie istnienia, w 1924 roku założyli je Samuel Goldwyn, Marcus Loew i Louis B. Mayer. Metro-Goldwyn-Mayer jest kojarzone z logiem ryczącego lwa (charakterystyczne intro produkcji tego studia przedstawia ryczącego, prawdziwego lwa w otoczce z nazwą studia). Wytwórnia filmowa przez dziesięciolecia umacniała swoją pozycję w Hollywood, produkując m.in. „Ben Hura”, „Przeminęło z wiatrem”, „Czarnoksiężnika z krainy Oz”, „West Side Story”, „Annie Hall”, „Pluton”, „Rain Man”, „Milczenie Owiec” czy „Tańczący z wilkami” (kilka z ostatnich tytułów zdobywało Oscara za najlepszy film).

XXI w. przyniósł pogorszenie sytuacji MGM, w 2010 roku firma złożyła nawet wniosek o upadłość (później wycofany).

