Disney, Netflix i tytani technologii mają wspólny cel. Chcą być bardziej przyjaźni dla środowiska

Amazon, Disney, Google, Microsoft, Netflix, Salesforce, Unilever i Workday połączyły siły, by przyspieszyć wysiłki na rzecz walki z kryzysem klimatycznym – informuje CNN. W ten sposób powstał Sojusz Biznesowy na Rzecz Wdrażania Rozwiązań Klimatycznych.

Współpraca została ogłoszona w czwartek. Firmy zobowiązały się do podjęcia kroków, które zmniejszą wpływ ich inwestycji na klimat.

– Nadszedł czas na działania na rzecz klimatu – powiedział Patrick Flynn, szef ds. zrównoważonego rozwoju w Salesforce. – Każda firma, rząd i jednostka muszą stawić czoła pilnemu wyzwaniu, jakim jest zmiana klimatu i stworzyć zrównoważoną przyszłość dla wszystkich – dodał.

Nowy sojusz klimatyczny współpracuje z Funduszem Obrony Środowiska, Programem Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych i Światowym Funduszem na rzecz Przyrody, aby dzielić się możliwościami finansowania, badaniami i najlepszymi praktykami mającymi na celu przyspieszenie rozwiązań klimatycznych.

Przy takich graczach „nic nie powstrzyma świata przed dokonaniem ogromnego kroku naprzód”

– Przejście na gospodarkę niskoemisyjną wymaga fundamentalnych zmian w sposobie funkcjonowania i innowacji społeczeństwa, w tym sektora prywatnego – powiedział w oświadczeniu Vijay Sudan, dyrektor wykonawczy Disneya ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Partnerstwo jest następstwem dążeń prezydenta Joe Bidena do zmniejszenia o połowę emisji dwutlenku węgla w Ameryce do 2030 roku.

„Cel Bidena, jakim jest zmniejszenie emisji o 50 proc. do 2030 r., można osiągnąć tylko dzięki temu rodzajowi przywództwa sektora prywatnego” – napisał w mailu do CNN Business Mark Campanale, założyciel i prezes think tanku Carbon Tracker. „Jeżeli uda nam się połączyć zaangażowanie wiodących światowych firm, takich jak Google i Disney, z ogromnymi zasobami kapitałowymi, w zrównoważony rozwój na rzecz wdrażania rozwiązań klimatycznych, nic nie powstrzyma świata przed dokonaniem ogromnego kroku naprzód, którego potrzebujemy w dostarczanie ‚zera netto’”. – dodał.

Czytaj też:

Polityczna ekościema. „Narodowy narcyz woli to od prawdziwej ochrony środowiska”