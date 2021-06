Jeff Bezos poleci w kosmos na pokładzie rakiety Blue Origin

Jeff Bezos będzie jednym z członków pierwszego załogowego lotu rakiety New Shepard. Pojazd produkcji Blue Origin, czyli firmy należącej do drugiej najbogatszego człowieka świata, ma wystartować 20 lipca. Będzie to zaledwie 15 dni po tym, jak Bezos przestanie być prezesem Amazona. Wraz z miliarderem w kosmos poleci jego młodszy brat Mark.

„Odkąd miałem pięć lat, marzyłem o podróży w kosmos” – napisał Jeff Bezos na swoim koncie na Instagramie. „20 lipca odbędą tę podróż wraz z moim bratem. Zaprosiłem go, bo jest moim najlepszym przyjacielem” – dodał.

instagram

Pierwszy z miliarderów w kosmosie

Jeśli lot dojdzie do skutku, to Jeff Bezos zostanie pierwszym z miliarderów, którzy polecą w kosmos. Wcześniej podejrzewano, że może nim być Elon Musk, który jest założycielem konkurencyjnej firmy SpaceX. Wygląda na to, że wyścig komercyjnych producentów rakiet wygra ten pierwszy. Należy sobie jednak zadać pytanie, czy Musk w ogóle brał w tym wyścigu udział. Produkowana przez SpaceX kapsuła Crew Dragon jest już od ponad roku certyfikowana do załogowych lotów. Nic nie stało na przeszkodzie, aby kontrowersyjny miliarder odbył więc swój dziewiczy lot.

Trzecim śmiałkiem jest Sir Richard Branson, który także romansuje z kosmosem za sprawą swojej firmy Virgin Galactic. Brytyjczyk otwarcie mówił, że chce być jednym z pierwszych pasażerów swojego pojazdu, który pozwoli na loty suborbitalne. Pierwszy lot planowany jest jednak dopiero na koniec 2021 roku.

7 minut lotu

Lot rakiety New Shepard od momentu startu do lądowania trwa około 7 minut. Po około 4 minutach wznoszenia się, pojazd przez chwilę pozostaje w stanie nieważkości, po czym rozpoczyna opadanie. Bracia Bezos nie będą więc mieć wiele czasu na podziwianie kosmosu, ale na pewno poczują wyjątkowe przyspieszenie rakiety. Jest to jedna z najszybciej wznoszących się konstrukcji, które mają pozwolenie na loty załogowe.

Czytaj też:

NASA skłóciła dwóch najbogatszych ludzi świata. Chodzi o lądowanie na Księżycu