Zbigniew Jagiełło odchodzi. Dziś poznamy nowego prezesa PKO BP

Jan Emeryk Rościszewski ma zostać następcą Zbigniewa Jagiełły na stanowisku prezesa PKO Banku Polskiego. O 10 zaczęło się walne zgromadzenie akcjonariuszy największego polskiego banku. Ustępujący dziś prezes sprawował swoje stanowisko przez 12 lat.

Nowi członkowie zarządu

Poza prezesem, który nie został jeszcze ogłoszony, walne zgromadzenie wybrało już trójkę nowych członków zarządu. Są to Agnieszka Winnik-Kalemba, Maciej Łopiński i Dominik Kaczmarski.

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na objęcie fotela prezesa banku jest jego dotychczasowy wiceprezes Jan Emeryk Rościszewski, który z finansami jest związany zawodowo ponad 30 lat. W PKO BP nadzoruje dział bankowości detalicznej.

Zbigniew Jagiełło kierował PKO BP od 2009 roku, powoływano go na to stanowisko jeszcze w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, nie stracił posady w 2015 roku, gdy doszło do zmiany władzy. Powoływano go na prezesa banku kolejno w: 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Ustępujący prezes nie podał powodów swojej decyzji.

