Zbigniew Jagiełło ma nową pracę. Z największego banku do jednego z najbardziej popularnych systemów płatniczych

Z PKO Banku Polskiego do Polskiego Standardu Płatności. Tak wygląda najnowsza historia zawodowa Zbigniewa Jagiełło. Były już prezes największego banku w Polsce, zasiądzie w radzie nadzorczej operatora systemu płatności BLIK. Co ciekawe Jagiełło jest jego pomysłodawcą i współtwórcą.

Sześć banków i operator kart płatniczych

W radzie nadzorczej Polskiego Standardu Płatności składa się obecnie z sześciu członków, którzy reprezentują banki założycielskie oraz przedstawiciela firmy Mastercard, która także jest udziałowcem w spółce. Zbigniew Jagiełło dołączył do tego grona, jako ekspert i członek niezwiązany z żadną z organizacji.

„Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem BLIKA – systemu płatności mobilnych unikalnego na skalę świata. Dołączenie do składu rady Zbigniewa Jagiełły to poważne wsparcie. Jesteśmy przekonani, że jego praktyczne doświadczenie, wiedza oraz inicjatywa pomogą nam w dalszym rozwoju systemu, oraz jego ekspansji zagranicznej” – powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP, cytowany w komunikacie spółki.

Nowy prezes PKO BP

Zbigniew Jagiełło podjął decyzję o odejściu ze stanowiska prezesa PKO BP 11 maja. Swoją funkcję pełnił jednak do 6 czerwca, gdy zebrało się walne zgromadzenie, które miało wybrać jego następcę. Stało się to jednak dopiero dzień później. Nowym prezesem banku został Jan Emeryk Rościszewski, który był faworytem do objęcia stanowiska.

