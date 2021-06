Polsat i Plus zmieniają logo. Firmy Zygmunta Solorza ujednolicają identyfikację graficzną

Grupa Cyfrowy Polsat zmienia identyfikację graficzną. Czołowe marki grupy – Telewizja Polsat i Plus zyskały nowe logotypy. Będą do siebie wzajemnie nawiązywać, co ma ułatwić komunikowanie usług i łatwiejsze kojarzenie marek z całą grupą.

– Nowe, spójne logotypy Plusa i Polsatu to sposób na lepsze komunikowanie naszych usług i ich łatwiejsze kojarzenie z nami przez klientów. Chcemy wyeksponować wartości naszych marek w sposób przejrzysty, prosty i wyrazisty tak, aby widzowie i klienci wiedzieli, że jest to marka z Grupy Polsat Plus, że odpowiada na ich indywidualne potrzeby, że jest to usługa najwyższej jakości oraz że korzystanie z nich, szczególnie w pakiecie, zapewnia im atrakcyjną cenę. Zgodnie z naszą przewodnią myślą strategiczną: „Dla Każdego. Wszędzie” – powiedział dla „Wirtualnych Mediów” Piotr Gaweł, członek zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus.

Radość i troska o środowisko

Jak poinformowała grupa, zielony kolor logotypu Plusa ma symbolizować innowacyjność, troskę o środowisko naturalne i rozwój. Żółty, który pozostanie kolorem Polsatu, ma odzwierciedlać radość, energię i optymizm płynący ze słońca.

– Każda z naszych usług indywidualnie to atrakcyjna oferta i silna, wiarygodna marka, ale prawdziwy potencjał realizujemy jako Grupa, oferując pakiet usług w korzystnej cenie – powiedział Zygmunt Solorz, właściciel Grupy Cyfrowy Polsat.

