Anonymous grozili Elonowi Muskowi. Miliarder odpowiada memem

„Jesteś nikim więcej, niż narcystycznym bogaczem walczącym o uwagę” – powiedzieli hakerzy z Anonymous w nagraniu umieszczonym dwa tygodnie temu na YouTubie. Twierdzili oni, że miliarder przez swoje działania może doprowadzić zwykłych ludzi do bankructwa.

„Twoje tweety z ostatniego tygodnia pokazują wyraźną pogardę dla zwykłych pracujących ludzi. Gdy ciężko pracujący ludzie tracą marzenia przez twoją publiczną dziecinadę, wyśmiewasz ich za pomocą memów, siedząc w jednej ze swoich posiadłości wartych miliony dolarów” – powiedzieli hakerzy. „Ludzie tracą marzenia przez twoją publiczną dziecinadę” – dodali.

Elon Musk odpowiada na film Anonymous

Nowym twittem Elon Musk celowo pokazał nowy poziom pogardy i dziecinady, ale w kierunku Anonymous. Sugeruje on bowiem, że grupa przekazuje informacje, które nie są niczym nowym, ani sensacyjnym.

„Hannah Montana to tak naprawdę Miley Cyrus” – mówi przedstawiciel Anonymous na memie zamieszczonym przez właściciela Tesli, SpaceX, Neuralink i The Boring Company. To nawiązanie do znanego filmu dla młodzieży, na którym wybiła się Miley Cyrus.

