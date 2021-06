Dzwoni do Ciebie „Ministerstwo Finansów”? Zakończ rozmowę, to oszustwo

Pracownicy Ministerstwa Finansów nie dzwonią do obywateli, by poinformować ich o przeprowadzeniu „nieautoryzowanej transakcji bankowej”. Resort ostrzega, że ktoś się podszywa pod urzędników, by nakłonić rozmówców do wykonania połączeń o podwyższonej płatności.

„Ministerstwo Finansów otrzymuje zgłoszenia o połączeniach telefonicznych, w których osoba dzwoniąca lub automat informuje odbiorców o przeprowadzeniu” – czytamy w komunikacie. „Prosimy o zachowanie ostrożności”.

Ministerstwo nie podaje, z jakiego numeru wykonywane są połączenia, więc można przypuszczać, że jest ich kilka.

Oszuści zrobią wszystko, by się uwiarygodnić

Oszuści podszywają się pod coraz to kolejne firmy, stąd my, konsumenci, musimy wykazywać się wielką ostrożnością i poddawać w wątpliwość autentyczność maili czy smsów, które otrzymujemy. Dla oszustów głównym celem jest dostanie się do naszej bankowości internetowej. Wbrew pozorom, nie jest to aż tak trudne – bo nieświadomi zagrożenia klienci sami pomagają oszustom.

Czerwona lampka ostrzegawcza musi się nam zapalić w głowie, jeśli dostajemy mail lub sms z prośbą o podanie danych do logowania lub link, w który mamy kliknąć. Taki link przenosi nas na stronę łudząco podobną do strony banku. Z chwilą, w której się zalogujemy, dajemy przestępcom swobodny dostęp do naszego konta i w ciągu kilku minut możemy stracić wszystkie pieniądze. Ich odzyskanie będzie bardzo trudne, bo bank, już ten prawdziwy, słusznie zauważy, że w wyniku braku ostrożności sami podaliśmy „na tacy” komplet danych do logowania, więc trudno, byśmy później oczekiwali od instytucji finansowej rekompensaty.

