Cristiano Ronaldo przestawił butelki z Colą, a wcześniej reklamował KFC. Internauci wytykają gwiazdorowi hipokryzję

Cristiano Ronaldo narobił zamieszania. Przed konferencją prasową przestawił dwie butelki Coca-Coli, namawiając kibiców do picia wody. Internauci zarzucają mu jednak hipokryzję. W 2013 roku nie miał bowiem problemu z reklamowaniem innego giganta z branży fast food. Chodzi o reklamę KFC, której kapitan reprezentacji Portugalii był twarzą.

Gwiazdor futbolu wielokrotnie odnosił się już do tej reklamy, twierdząc, że wszyscy, a szczególnie sportowcy powinni prowadzić zdrowy tryb życia, którego ważnym elementem jest dieta.

Główni sponsorzy w tarapatach wizerunkowych

Główni sponsorzy Euro 2020 nie mają najlepszych dni. Najpierw swoim ruchem Coca-Colę pogrążył Cristiano Ronaldo, a później marka Heineken padła ofiarą Paula Pogby. Francuz, który nie kryje swojego mocnego związku z islamem, przestał butelkę piwa, aby nie stała w kadrze.

Dwie marki są największymi sponsorami turnieju organizowanego przez UEFA. Eksperci wyceniają umowę Coca-Coli na 35 mln euro rocznie. Heineken ma płacić jeszcze więcej.

Coca-Cola traci 4 mld dolarów

Jeden gest Portugalczyka zachwiał w poniedziałek cenami akcji Coca-Cola Company. Straciły one na wartości 1,6 proc. (z 56,1 do 55,22 dolara za sztukę). Może się wydawać, że to niedużo, ale przy skali firmy okazało się, że jej wycena spadła przez to o 4 miliardy dolarów. Firma z wyceny w wysokości 242 mld dolarów spadła na poziom 238 mld dol.

