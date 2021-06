Sadurska, Łopiński, a teraz Mucha. Kolejny człowiek z otoczenia Dudy w PZU

Na początku roku 2021 w Kancelarii Prezydenta zaszło wiele zmian, ponieważ opuścili ją po wielu latach pracy Paweł Mucha (wiceszef KPRP) oraz szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Paweł Mucha, prawnik, jednak całkowicie nie opuścił otoczenia prezydenta – został doradcą społecznym Andrzeja Dudy. Prezydencki minister nie został jednak bez pracy – od 1 stycznia 2021 roku zaczął pełnić funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Z Kancelarii Prezydenta do PZU – schemat się powtórzył

16 czerwca 2021 roku Polski Zakład Ubezpieczeń wydał obszerny komunikat na temat rekordowej dywidendy, którą wypłaci swoim funkcjonariuszom (chodzi o ponad trzy miliardy złotych). Wśród informacji znalazły się też te dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok itp. Dopiero na końcu komunikatu można było przeczytać:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniło również skład rady nadzorczej PZU SA, powołując do niej pana Pawła Karola Muchę”.

Ze stron PZU wynika, że Paweł Mucha nie tylko dostał się do rady nadzorczej, ale został jej przewodniczącym.

Tym samym Paweł Mucha stał się kolejnym byłym prezydenckim ministrem, który po karierze w KPRP, lub w jej trakcie, trafił do PZU. Pierwsza była Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta w latach 2015-2017, którą powołano do rady nadzorczej PZU 12 czerwca 2017 roku (zasiada w niej do dziś).

Podobnie było z Maciejem Łopińskim, który był prezydenckim ministrem od 2015 do grudnia 2016 roku. W 2018 roku Łopiński trafił do rady nadzorczej PZU, zrezygnował z zasiadania w niej w 2021 roku (przeniósł się do rady nadzorczej PKO BP).

