To koniec aniołków Victoria’s Secret? Oto siedem nowych twarzy

Victoria’s Secret to cieszące się dużą popularnością amerykańskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją i sprzedażą damskiej bielizny. Jednym ze znaków rozpoznawczych marki były tzw. „aniołki”, czyli modelki prezentujące najnowsze propozycje z kolekcji. Paradowały po wybiegu w wysokich obcasach i widowiskowych skrzydłach, przez co zapisały się w historii mody.

Victoria's Secret i siedem nowych twarzy



Jak podaje The Guardian, to koniec przygody Victoria’s Secret ze wspomnianymi „aniołkami”, a zostaną one zastąpione przez siedem innych kobiet, które określa się mianem „dzielących wspólną pasję do wprowadzania pozytywnych zmian”. Opisywane personalne roszady zachodzą w ramach nowej inicjatywy The VS Collective.

Siedem wspomnianych kobiet pochodzi z różnych środowisk. Są wśród nich: aktywistka LGBTQIA+ grająca profesjonalnie w piłkę nożną Meghan Rapinoe, aktorka Priyanka Chopra Jonas, aktywistka LGBTQIA+ i modelka Valentina Sampaio, modelki Adut Akech oraz Paloma Elsesser, dziennikarka Amanda de Cadenet oraz narciarka Eileen Gu.

