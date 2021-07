Państwowy gigant znów bez prezesa. Strączyński zrezygnował po zaledwie trzech miesiącach

Paweł Strączyński przychodził do Tauronu po długiej karierze w polskiej energetyce (przed objęciem fotela szefa spółki 1 kwietnia 2021 roku był m.in. wiceprezesem zarządu ds. finansowych w PGE). Wcześniej pracował dla Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich, ZOWER sp. z o.o. (obydwie to spółki-córki PGE).

Paweł Strączyński odchodzi z Tauronu

Po kilku miesiącach pracy w Tauronie Strączyński jednak zrezygnował z kierowania energetyczną spółką. W krótkim komunikacie giełdowym przekazano jedynie:

„TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 2 lipca 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 21 lipca 2021 r”..

Nie podano oficjalnych powodów rezygnacji Strączyńskiego. W ostatnich tygodniach głośno było natomiast o protestach i żądaniach związkowców m.in. z PGE i Tauron Polskiej Energii. Zdaniem związkowców w niektórych firmach „łamane są prawa pracownicze i związkowe”.

Na spotkaniu ze związkowcami 9 czerwca minister aktywów państwowych i wicepremier Jacek Sasin zapewniał: – Cały czas apelujemy do prezesów o rozmowy i dialog. Jeśli tego dialogu jest za mało, to będziemy w to wkraczać. Jeszcze dziś mamy rozmowy w Tauronie.