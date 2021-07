Realizacja uchwały PiS ws. rodzin zatrudnionych w SSP coraz bliżej. Sasin: Wykonamy natychmiast

W miniony weekend w trakcie kongresu Prawo i Sprawiedliwość przyjęło uchwałę sanacyjną wymierzoną w partyjny nepotyzm. Zgodnie z zapisami uchwały współmałżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, nie będą mogli zasiadać w Radach Nadzorczych i spółkach Skarbu Państwa. Są jednak wyjątki od tej zasady i jak tłumaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, będzie się nimi zajmował się minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Te wyjątki to m.in. te osoby, które już wcześniej pracowały w spółkach SP. Są też bardziej płynne zasady, ponieważ bliscy polityków PiS mogą być zatrudniani w SSP, jeśli pozwalają na to ich „kompetencje”, „doświadczenie zawodowe”. Zapisano też wyjątek, w razie, gdyby „doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej”.

Sasin o uchwale sanacyjnej w SSP

W programie „Kwadrans Polityczny” w TVP1 pytano właśnie szefa MAP Jacka Sasina o jego rolę w egzekwowaniu tej uchwały partii. Jak zapewniał wicepremier, w tych spółkach, w których rzeczywiście ma bezpośrednią władzę, szybko przejdzie do egzekwowania tej uchwały. – Uchwała zostanie wykonana natychmiast – zapewniał. W przypadku innych spółek MAP ma określić wytyczne co do działań, które powinny podjąć w wyniku tej uchwały.

– W MAP sformułujemy odpowiednie wytyczne, które wskażą, jakie działania należy podejmować W najbliższym czasie ministerstwo przedstawi takie zasady. To będzie wszystko transparentne, jawne dla opinii publicznej. Jesteśmy tutaj gotowi działać zupełnie otwarcie – zapewnił Sasin.

