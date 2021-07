PiS chce zmienić ustawę o radiofonii i telewizji. „Polityczna hucpa”, „Chcą wyciszyć TVN”

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rekomendowane zmiany pojawiły się w punktach dotyczących przyznawania koncesji. Wspomniany projekt wielu dziennikarzy ocenia jako uderzający w Grupę TVN. Warto przypomnieć, że problemy z wygasającą we wrześniu koncesją ma TVN24. Stacja ponad rok temu złożyła wniosek o jej odnowienie. KRRiT wciąż nie podjęła jednak decyzji w tej sprawie.

Michał Szułdrzyński pisze o „politycznej hucpie”

„Dziś idą po TVN. Jutro przyjdą po pozostałych. Szokujące jest, jak wprost autorytarne kroki robi ta władza, zasłaniając się przy tym wielkimi, pięknymi słowami i symbolami” – napisał na Twitterze Bartosz Węglarczyk. „PiS chce zabić TVN. Albo wyrzucić z niego Amerykanów” – odniósł się do sprawy Kamil Dziubka. „Ale z próby zmiany ustawy o RTV, by wykluczyć firmy kontrolowane spoza EOG, wynika jeden ciekawy wniosek: PiS doskonale wie, że dziś przepisy nie pozwalają na nieprzedłużenie koncesji TVN24. A to, co robi Krajowa Rada, to tylko polityczna hucpa” – komentował Michał Szułdrzyński.

Jacek Nizinkiewicz: Teraz chcą wyciszyć TVN

Do zaistniałej sytuacji odniósł się także dziennikarz związany z TVN24 Radomir Wit. „Czyli w prezesowskiej koncepcji »wyspy wolności« chodziło o to, żeby politycy byli wolni od niezależnych mediów, pytań dziennikarzy i tłumaczenia swoich decyzji?” – pytał. „Podporządkowali partii TVP i Polskie Radio. Zniszczyli Trójkę. Przejęli gazety regionalne i obsadzili swoimi. Nie odpowiadają na pytania mediów. Wyciszają dziennikarzy na konferencjach. Teraz chcą wyciszyć TVN. Prezes zapowiadał Budapeszt w W-wie, a robi u nas drugą Białoruś” – recenzował Jacek Nizinkiewicz.

